Полиция на Кубани раскрыла дело об отмывании бандой лжебанкиров около 4 млрд рублей

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Полиция в Краснодарском крае завершила расследование уголовного дела об отмывании около 4 млрд рублей через подставные фирмы-однодневки в отношении 16 подозреваемых из разных регионов РФ. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении 16 лиц - жителей края, а также Республики Северная Осетия - Алания и г. Москвы. [Они] незаконно создали через подставных лиц более 80 организаций-однодневок. Таким образом, указанными лицами обналичены денежные средства на общую сумму 3,9 млрд рублей. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе краевой прокуратуры ТАСС уточнили, что схема обналичивания денежных средств была выявлена сотрудниками полиции по Краснодарскому краю. По данным ведомства, двое жителей Краснодара в 2014 году создали преступную группировку, куда вовлекли остальных участников. Кроме обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки они осуществляли банковскую деятельность без регистрации на это необходимых прав.

"В зависимости от роли и участия в совершении преступлений в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество, в том числе дорогостоящие транспортные средства и недвижимость, наложен арест", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.