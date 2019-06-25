Суд оставил в СИЗО до конца сентября предполагаемых подельников полковника ФСБ Черкалина

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд до конца сентября продлил сроки содержания под стражей бывшим сотрудникам ФСБ России Дмитрию Фролову и Андрею Васильеву, обвиняемым в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом были удовлетворены ходатайства органов следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении Фролова и Васильева до 24 и 25 сентября 2019 года соответственно", - сказал собеседник агентства.

Фролов и Васильев проходят обвиняемыми по одному из уголовных дел в отношении полковника ФСБ Черкалина. По данным слествия, они в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, действуя в составе организованной группы, используя служебное положение и авторитет занимаемой должности, ввели в заблуждение потерпевшего Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали потерпевшему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию инвестиционных проектов бизнесмена по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы. По делу также разыскиваются бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко.

Фролов и Васильев ранее были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, вину они не признают.

По одному из уголовных дел, по данным следствия, Черкалин получил взятку в $850 тыс. от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 годы.