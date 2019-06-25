СК подозревает двоих чиновников в получении крупной взятки от фермера под Саратовом

САРАТОВ, 25 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих чиновников - главы района и главы муниципального образования, которые, по данным следствия, получили взятку в крупном размере от местного фермера. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что глава Калининского района Саратовской области Олег Мортов подозревается в получении взятки в крупном размере, сейчас с ним проводятся следственные действия, однако в настоящий момент его не задержали.

"В отношении главы одного из муниципальных районов и главы администрации одного из муниципальных образований возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По данным следствия, в период с ноября 2018 года по март 2019 года глава района и его подельник потребовали незаконное вознаграждение - 550 тыс. рублей у фермера за помощь в оформлении в собственность бесхозяйной недвижимости. "Фермер первоначально согласился, однако затем сообщил об этом в правоохранительные органы. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ", - уточняется в сообщении.

ТАСС пока не располагает комментариями администрации района по этому поводу.