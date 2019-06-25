Прокурор просит до 14 лет колонии для обвиняемых в похищении наркозависимых в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений сторон в Чертановском суде Москвы попросило приговорить к срокам от 11 до 14 лет колонии фигурантов уголовного дела о похищении фондом реабилитации "Восстановление" нарко- и алкозависимых людей под видом оказания им помощи. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В ходе прений сторон прокуратура запросила для Александра Земляного 14 лет колонии строгого режима, Андрея Маняхина - 12,5 года колонии строгого режима, Юрия Будюкова - 12 лет исправительной колонии особого режима, Константина Монича - 11 лет колонии строгого режима. Также прокурор просила назначить подсудимым дополнительное наказание в виде ограничения свободы на сроки до двух лет", - уточнили в пресс службе суда. Кроме того, гособвинитель поддержал гражданские иски к каждому подсудимому на сумму 300 тыс. рублей.

Чертановский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении фигурантов дела о похищении в мае прошлого года. В зависимости от роли каждого Земляной, Маняхин, Монич и Будюков обвиняются по статьям 126 и 127 УК РФ ("Похищение человека", "Незаконное лишение свободы").

По данным следствия, в 2015-2016 годах обвиняемые вступили в предварительный сговор для похищения и последующего незаконного лишения свободы страдающих алкогольной или наркотической зависимостью людей под видом оказания им медицинской помощи в реабилитационных центрах. Для этого они учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек "Восстановление". Фигуранты дела привозили потерпевших в различные московские квартиры, где удерживали их, не оказывая какой-либо специализированной помощи.

Одного молодого человека соучастники в июне 2015 года перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области, впоследствии потерпевший смог скрыться от обвиняемых и вернуться домой. В 2017 году другой потерпевший, запертый в квартире в Москве, смог написать записку с просьбой о помощи и бросил ее в окно. Соседи, прочитавшие записку, передали информацию в правоохранительные органы, после чего соучастников задержали.