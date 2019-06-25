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Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу

Ранее уголовное дело в отношении политика было направлено в суд на новое следствие
Роберт Кочарян Алексей Панов/ТАСС
Описание
Роберт Кочарян
© Алексей Панов/ТАСС

ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны. Он сам приехал в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-центр". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее во вторник Апелляционный суд Армении постановил удовлетворить жалобу Генпрокуратуры на решение суда общей юрисдикции, вернув Кочаряна под стражу и отправив уголовное дело в суд на новое следствие. Сразу после оглашения решения суда сотрудникам полиции было предписано направиться к месту пребывания Кочаряна и взять его под арест.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
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