Автобус и легковушка столкнулись во Владикавказе, семь человек пострадали

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Сегодня во Владикавказе на улице Маркова водитель, управляя автомобилем Honda, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом "ГАЗ", который следовал по маршруту Владикавказ - Беслан и перевозил 14 пассажиров. В результате ДТП семь пассажиров автобуса, двое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Полицейские устанавливают причины аварии.