Абызов выразил готовность возместить потерпевшим ущерб

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, готов возместить ущерб потерпевшей стороне, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на продление фигуранту срока ареста.

"Меня обвиняют по тяжким статьям на основании показаний потерпевших, которые не желают участвовать в заседании, и меня это возмущает. Я готов компенсировать любой ущерб потерпевшей стороне, если такой ущерб будет установлен", - сказал обвиняемый.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество и вместе с иными лицами похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.