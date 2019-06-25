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Дело в отношении экс-министра Михаила Абызова

Абызов выразил готовность возместить потерпевшим ущерб

Экс-министра обвиняют в хищении 4 млрд рублей
Михаил Абызов Гавриил Григоров/ТАСС
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Михаил Абызов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, готов возместить ущерб потерпевшей стороне, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на продление фигуранту срока ареста.

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"Меня обвиняют по тяжким статьям на основании показаний потерпевших, которые не желают участвовать в заседании, и меня это возмущает. Я готов компенсировать любой ущерб потерпевшей стороне, если такой ущерб будет установлен", - сказал обвиняемый.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество и вместе с иными лицами похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДело в отношении экс-министра Михаила Абызова
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