Суд оставил Абызова под стражей до 25 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник признал законным продление до 25 июля срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев. Басманный суд Москвы ранее продлил на два месяца срок содержания Абызова под стражей. Суд в постановлении о продлении ареста отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям.

Защита попросила отменить решение суда первой инстанции и изменить Абызову меру пресечения на домашний арест. "Доводы защиты в суде первой инстанции оставлены без внимания и оценки. Прошу решение суда отменить, а меру пресечения изменить на домашний арест. А вообще, по-хорошему, подобное решение суда первой инстанции необходимо отменять и отправлять обратно", - сказал в частности адвокат Алексей Кирсанов.

Абызов также попросил отменить решение суда первой инстанции. "Я хочу еще раз заявить, что не совершал преступлений, я категорически отрицаю факт об использовании своего служебного положения в корыстных целях. Я готов компенсировать любой ущерб потерпевшей стороне, если такой ущерб будет установлен. На основании доводов адвокатов и моих доводов прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест или залог", - сказал Абызов.

Следователь попросил отказать в удовлетворении ходатайства защиты, оставив решение суда первой инстанции без изменения. "Ходатайство о продлении меры пресечения было удовлетворено судом первой инстанции на основании фактических материалов и доказательствах, представленных в суд. Постановление суда полагаю законным и обоснованным", - сказал следователь. Прокуратура также попросила оставить решение суда первой инстанции без изменения.