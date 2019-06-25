Reuters: пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета собирался вернуться в точку вылета

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Пилот вертолета, разбившегося 10 июня в результате жесткой посадки на здание в районе Манхэттен, запрашивал разрешение вернуться на площадку взлета. Об этом говорится в докладе по предварительным итогам расследования Национального управления по безопасности на транспорте, данные из которого приводит во вторник агентство Reuters.

Согласно распространенной информации, 58-летний пилот Тимоти Маккормак, погибший в результате происшествия, неоднократно проверял погодные условия в течение двух часов перед вылетом со взлетно-посадочной площадки на восточном берегу Манхэттена, в районе 34-й улицы. В итоге он сообщил, что появился 20-минутный интервал, в который он успеет вернуться в аэропорт города Линден (штат Нью-Джерси).

Через несколько минут после взлета пилот сообщил по радиосвязи, что не может определить свое местоположение, и запросил разрешение на возвращение в точку вылета. После этого, несколько раз хаотично сменив курс и высоту полета, пилот совершил жесткую посадку на крышу высотного здания на Седьмой авеню в средней части Манхэттена. В результате происшествия вертолет модели Agusta A109E воспламенился. Пилот погиб на месте, более никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Маккормак не обладал лицензией, которая позволяла бы ему подниматься в воздух в плохих погодных условиях, когда видимость составляет менее 4800 м. Для получения такого документа пилот должен обладать навыками и сдать тест на умение управлять воздушным судном в ситуации, когда ориентироваться можно лишь по показаниям пилотажно-навигационных приборов. По данным телеканала News 1, из-за дождя и тумана видимость в центральной части Манхэттена составляла около 1600 м, а нижний край облаков находился на высоте около 300 м. В таких погодных условиях вертолетам, совершающим полеты над городом, было запрещено подниматься в воздух.