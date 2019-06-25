Более 100 тыс. бутылок нелегального алкоголя изъяли из оборота в Курской области

КУРСК, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ во взаимодействии с межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу обнаружили и изъяли из незаконного оборота в Курской области свыше 100 тыс. бутылок контрафактной алкогольной продукции, более 150 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и 100 тыс. пачек табачной продукции, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории региона обнаружена полуавтоматическая линия розлива и укупорки алкогольной продукции, из незаконного оборота изъята контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция в количестве более 55 тыс. бутылок, свыше 150 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, более 10 тыс. бутылок винного и 50 тыс. бутылок пивного напитка, 5 тыс. федеральных специальных марок с признаками подделки, 5 тыс. пустых бутылок с упаковочным материалом и 100 тыс. пачек табачных изделий", - сказали в пресс-службе.

Основное технологическое оборудование и фальсифицированная спиртосодержащая жидкость переданы для последующей утилизации. Как уточнили в пресс-службе ведомства, на данный момент устанавливаются лица, причастные к незаконному производству контрафактной продукции.