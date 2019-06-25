В Москве от серийного отравителя могли пострадать более десяти человек

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 10 человек могли пострадать от серийного отравителя, который подсыпал своим жертвам в напитки феназепам, клозапин и трамадол, а затем грабил их. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в деле фигурируют три эпизода краж. По словам Волк, в полицию обратились еще трое пострадавших. "Общий ущерб на данный момент превысил 140 тыс. рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более десяти человек", - сказала она.

Волк отметила, что получены результаты экспертизы вещества, изъятого у подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства - феназепам и клозапин, а также трамадол.

"Следователем, производящим предварительное расследование указанных уголовных дел, принято решение о переквалификации одного эпизода по статье 158 ("Кража") УК РФ на статью 162 УК РФ ("Разбой"). Кроме того, в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий нашими сотрудниками установлены еще трое потерпевших, которые уже обратились с заявлениями в полицию. По результатам проверки по одному из фактов также возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ", - сказала Волк, добавив, что расследование уголовных дел находится на личном контроле начальника УВД по Центральному административному округу Москвы Игоря Зиновьева.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанный находится в Москве с 2015 года. "По предварительным данным, он действовал в центре Москвы, в основном на территории Басманного района, как минимум с мая. При обыске у него изъяты похищенные вещи и порошкообразное вещество, которое, по предварительной информации, он подсыпал своим жертвам, после чего они впадали в полусонное состояние или даже теряли сознание. Среди пострадавших фотограф издания The Village Людмила Чижова.