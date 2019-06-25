Американские адвокаты Фирташа уверены, что суд признает его невиновным

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Американские адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экстрадицию которого в США ранее одобрил суд в Австрии, полагают, что в итоге он будет признан невиновным. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Ранее в этот же день Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США. Минюст США в 2014 году заявил, что американские власти обвиняют предпринимателя в причастности к выплате взяток индийским чиновникам в размере около $18,5 млн с целью получения прав на добычу полезных ископаемых в Индии, в том числе титановой руды. Часть изделий из этого металла, по утверждению властей США, была предназначена для некой американской компании. СМИ США сообщали, что речь идет об авиакомпании Boeing.

"Мы разочарованы сегодняшним решением [суда]", - приводит Bloomberg слова юристов Дена Уэбба и Ленни Дэвиса. "В любом случае ничего не изменилось относительно того, что господин Фирташ является невиновным, и нет никаких доказательств его вины", - отметили они. "Мы уверены, что присяжные признают Фирташа невиновным по всем обвинениям, когда будет проведен судебный процесс, если это произойдет", - подчеркнули защитники.

Окончательное решение об экстрадиции бизнесмена в США должен принять министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер. Фирташ находится в Вене с 2014 года. В феврале 2017 года Высший земельный суд Вены одобрил его выдачу, но позже защита бизнесмена обжаловала это решение в Верховном суде. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорциональное суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт.

Верховный суд Австрии впоследствии заявил, что рассмотрение ходатайства защиты было приостановлено на неопределенный срок, поскольку австрийская юстиция ждет решения Европейского суда, куда также была направлена жалоба. В настоящее время Фирташ находится на свободе, поскольку ранее выплатил залог.