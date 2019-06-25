Полиция будет ходатайствовать об аресте предполагаемого серийного отравителя в Москве

"Следователь планирует в среду выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 26-летнему уроженцу Кабардино-Балкарии", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полиция будет добиваться ареста задержанного по подозрению в отравлениях и последующих ограблениях граждан в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах столицы.

Мужчина был задержан во вторник. По данным правоохранительных органов, он с мая орудовал в Басманном районе, как правило, на Хохловской площади. От его действий, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, могли пострадать более десяти человек. На данный момент в полицию поступило уже шесть заявлений, общий ущерб составил свыше 140 тыс. рублей.

Первые два обращения в полицию были зафиксированы 8 июня, когда на Хохловской площади подозреваемый угостил газированным напитком двух человек, они потеряли сознание, а затем обнаружили пропажу денег и телефонов. Уроженца Кабардино-Балкарии удалось задержать сразу же, он признал вину, ему было предъявлено обвинение в двух кражах, но его отпустили под подписку о невыезде. Уже 24 июня в полицию обратилась третья пострадавшая с заявлением об аналогичном происшествии. При обысках у задержанного были обнаружены феназепам, клозапин и трамадол.

Два уголовных дела расследуются по статье УК РФ "Разбой", остальные - по статье "Кража". Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, дела будут объединены в одно производство. "Проводится работа по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и его возможных соучастников", - сказала Волк. Предварительное расследование уголовных дел находится на личном контроле начальника УВД по Центральному округу Москвы Игоря Зиновьева.

Вместе с тем Главное следственное управление СК РФ по Москве добивается передачи дела в свое производство. "По поручению и. о. руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и его передаче следственным органам ГСУ СК по Москве", - сообщила ТАСС представитель главка Юлия Иванова.