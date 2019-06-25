В Костромской области загорелось здание в детском лагере

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Здание детского оздоровительного лагеря "Золотой колосок" в Костромской области загорелось на площади 450 кв. м. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, в результате пожара пострадавших нет, огонь локализован.

"В Шартинском районе, в поселке Николо-Шанга Костромской области, горит одноэтажный деревянный корпус в детском частном оздоровительном лагере. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Никто не пострадал. До приезда пожарных все эвакуировались. По прибытию пожарных подразделений по повышенному номеру сложности наблюдалось горение кровли на площади 450 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар локализован.