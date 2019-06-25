Задержанного в Ленобласти фигуранта дела о подготовке теракта отпустили под подписку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Следователи отпустили под подписку о невыезде ранее осужденного за подготовку теракта в Великом Новгороде и за размещение в интернете экстремистских материалов Владимира Тимошенко, которого задержали в Ленинградской области по третьему в отношении его уголовному делу. Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат Тимошенко Виталий Черкасов.

"Тимошенко отпущен под подписку о невыезде. Следствие не направляло в суд ходатайство об избрании ему какой-либо меры пресечения. Обвинение ему так и не предъявлено", - сказал защитник.

Ранее адвокат рассказал ТАСС, что Тимошенко был задержан во время отдыха на реке Вуокса. Уголовное дело (уже третье в отношении мужчины) возбуждено по ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). По предварительным данным, поводом для возбуждения снова стал пост в соцсети "ВКонтакте", в котором правоохранительные органы усмотрели призыв к экстремизму. По словам Черкасова, этот пост рассматривался следствием ранее, когда Тимошенко судили в Петербурге за размещение в интернете экстремистских материалов. Но доказательств его вины по этому эпизоду тогда не нашли.

В 2009 году Тимошенко был задержан по подозрению в подготовке теракта в Великом Новгороде за неделю до начала международного форума "Ганзейские дни Нового времени". В 2010 году он был приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима.

В 2017 году в Петербурге Тимошенко приговорили еще к двум годам за то, что из колонии в Новгородской области в январе 2015 года он связался по телефону со знакомой и попросил ее опубликовать с его страницы "ВКонтакте" высказывания, направленные на возбуждение ненависти к властям.