Reuters: суд в США отклонил иск Рыболовлева к Sotheby's на $380 млн

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Суд Нью-Йорка не принял к рассмотрению иск российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева, требовавшего от аукционного дома Sotheby's $380 млн в качестве компенсации ущерба, причиненного российскому предпринимателю путем потворствования швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье при продаже миллиардеру произведений живописи по завышенной цене. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Reuters.

По его данным, окружной судья Нью-Йорка Джесси Ферман аргументировал свое решение тем, что Рыболовлев не смог наглядно продемонстрировать, что его дело относится к юрисдикции американского штата. Миллиардер ведет судебную тяжбу аналогичного порядка в Швейцарии, где сконцентрированы доказательная база и основные свидетели со стороны защиты и обвинения. Рассматривать претензии предпринимателя "будет значительно предпочтительнее" в Швейцарии, а не в Нью-Йорке, приводит агентство слова судьи.

Рыболовлев направил иск осенью прошлого года. Истец утверждал, что в течение более десяти лет приобрел у Бувье более 30 произведений искусства за 2 млрд долларов. Рыболовлев счел, что переплатил свыше 1 млрд долларов и требовал от арт-дилера вернуть ему эти деньги. Бизнесмен ставил в вину Sotheby's то, что этот дом принимал участие в продаже трети упомянутых выше произведений швейцарцу и знал, что тот перепродаст купленное с необоснованно крупной выгодой.