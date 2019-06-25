ОНК рекомендовала руководству СИЗО "Лефортово" предоставить Захарченко помощь стоматолога

"Члены комиссии направили рекомендации руководству следственного изолятора об организации необходимой стоматологической и медицинской помощи для Захарченко и других заключенных, которые пожаловались на необходимость оказания им медицинской помощи", - сказал Мельников. По его словам, во время ближайшего посещения СИЗО наблюдатели проверят качество предоставления медицинских услуг обитателям "Лефортово". "В случае повторного невыполнения рекомендаций ОНК будем вынуждены обратиться за помощью к сотрудникам Генеральной прокуратуры", - заключил Мельникове.

По его словам, Захарченко пожаловался наблюдателям, что более месяца его не принимает стоматолог. Мотивируется это тем, что тюремный дантист крайне загружен. Ранее заместитель председателя ОНК Ева Меркачева рассказала ТАСС, что в начале июня во время еды Захарченко сломал зуб.