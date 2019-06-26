Облако пепла от курильского вулкана Райкоке угрожает авиации над территорией России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Аэрозольное облако, образовавшееся в результате извержения вулкана Райкоке на одноименном острове центральной группы Большой Курильской гряды, представляет угрозу для авиации над территорией России. Об этом в среду сообщила в беседе с ТАСС руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

21 июня вулкан Райкоке неожиданно для ученых начал извергаться. Более 12 часов он выбрасывал пепел до 12-13 км над уровнем моря. Извержение заставило многие авиакомпании Тихоокеанского региона изменить маршруты самолетов, так как попадание вулканического пепла в двигатель пассажирского лайнера могло привести к его остановке.

"Аэрозольное облако перемещается над территорией России севернее полуострова Камчатка на запад и представляет угрозу для авиации, потому что в нем содержится большое количество оксида серы. В районе самого вулкана Райкоке опасности больше нет", - сообщил собеседник агентства.

По словам Гириной, огромное пепловое облако двигалось на восток, но мощный циклон в районе северной части Тихого океана развернул его в западную сторону. Когда облако рассеется и перестанет представлять опасность, пока неизвестно.

Гирина сказала, что продолжения извержения на Райкоке ученые не ожидают. "У ученых есть мнение, что это событие [извержение], которое длилось более 12 часов, завершилось", - сообщила она. Возможно, этим летом на Курилы для изучения вулкана и последствий его извержения отправится группа ученых.

Высота вулкана Райкоке составляет 551 метр. Кратер диаметром около 700 метров и глубиной до 200 метров. Последнее извержение было зафиксировано в 1924 году. Население на острове, на котором расположен вулкан, отсутствует.