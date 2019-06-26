Суд в Приморье назначил условный срок бывшему строителю космодрома "Восточный" за растрату

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Уссурийский районный суд в Приморье вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК, подрядчик строительства космодрома Восточный до 2015 года) Виктору Гребневу по делам о присвоении и преднамеренном банкротстве. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили ТАСС в среду в суде.

"Гребнев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), и статьей 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"). Путем частичного сложения наказаний, суд назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы на пять лет. Основное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком в два года. Также осужденному назначен штраф в 200 тыс. рублей", - сообщили в суде.

По версии следствия, Гребнев, являясь единоличным руководителем ТМК, распорядился в личных целях вверенными ему денежными средствами в размере свыше 407 млн рублей. С января 2012 года по декабрь 2014 года Гребнев совершал последовательные действия, направленные на преднамеренное банкротство возглавляемого им предприятия. В апреле 2014 года он умышленно заключил и исполнил в добровольном порядке договоры поручительства, уплатив денежные средства в размере 288 млн рублей в счет погашения перед банком кредитов другой компании.

Гребнев возглавлял ТМК с 2006 года. Он был не только директором компании, но и ее владельцем. Гребнев оставил пост в сентябре 2014 года, продав свою долю. В 2011 году он был выбран по списку "Единой России" депутатом Заксобрания Приморья и возглавил комитет по экономической политике и собственности. В феврале 2015 года Гребнев сложил депутатские полномочия ради работы в администрации Приморья в качестве главы департамента промышленности и транспорта. После возбуждения уголовного дела 17 апреля 2015 года Гребнев оставил этот пост по собственному желанию.