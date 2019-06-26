Суд в США не снимает обвинения с Никулина и предлагает его защите самоотвод

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Суд Северного округа американского штата Калифорния отказывается снять обвинения с Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, и предлагает защите россиянина взять самоотвод. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник адвокат Аркадий Бух.

"По Никулину было очередное слушание на прошлой неделе. Судья [Северного округа штата Калифорния Уильям Алсап] остался очень недоволен нашей апелляцией, которая всегда воспринимается [как демарш] против судьи", - пояснил адвокат. Он продолжает настаивать на том, что россиянина нельзя судить, так как тот не во всех случаях отдает себе полный отчет в серьезности и последствиях судебного разбирательства.

В начале июня судья Алсап постановил, что жюри присяжных приступит к рассмотрению дела Никулина 13 января 2020 года. При этом суд признал россиянина вменяемым, согласившись с выводами психолога, который провел экспертизу обвиняемого в конце прошлого года в больнице при центре временного содержания задержанных в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Постановление оставляет без внимания экспертное мнение психиатра со стажем более 20 лет, который был привлечен стороной защиты и заключил, что Никулин страдает рядом тяжелых расстройств.

"Наш лицензированный специалист провел с подзащитным устные тесты, которые показали наличие у него массы тяжелых психиатрических диагнозов <...>. А нелицензированный психолог заявил, что у него [Никулина] достаточно психологического понимания, чтобы идти на суд присяжных. В этом суть наших разногласий [с судом] и причина нашей апелляции", - пояснил Бух. По его словам, судья Алсап "решил избавиться от [адвокатов россиянина] и предложил им взять самоотвод в случае отказа идти на суд присяжных".

Могут отстранить

"Судья дал нам время на размышление и назначил очередные слушания на 16 июля, на которых есть большой шанс на то, что нас отстранят от этого кейса", - признал адвокат. Он ходатайствовал об отмене постановления о суде присяжных и о проведении еще одной психиатрической экспертизы Никулина. "Мы надеялись на то, что судья внимет нашим просьбам, требованиям и рекомендациям психиатра и снимет обвинения на основании того, что человек психически болен", - добавил Бух.

Он высказал возмущение обращением американских властей с его подзащитным. Никулина, отказавшегося идти на последние слушания, принудительно привели в суд, заковав в наручники и наножники, прикрепленные к цепи вокруг пояса. Бух также критически расценил профессиональное поведение судьи Алсапа, позволившего употребить в адрес россиянина, вина которого не доказана в американском суде, такое выражение, как "атака Советов на" Америку.

Адвокат подтвердил, что обвинение в лице прокуратуры сделало некое неофициальное предложение стороне защиты, но не стал раскрывать детали. "Я считаю, что при признании вины можно было отделаться досидкой от двух до трех лет", - сказал Бух.

О деле Никулина

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия 31 марта прошлого года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.