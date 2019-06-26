СМИ: в Японии 115 тыс. человек получили указание об эвакуации в связи с угрозой наводнений

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Около 115 тыс. жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили в среду рекомендацию об экстренной эвакуации в связи с угрозой оползней и тайфунов, вызванных ливневыми дождями. Как сообщает телеканал NHK, людей призывают укрыться в зданиях школ и муниципальных учреждений.

Остров Окинава сейчас заливают сильные дожди, вызванные приближением тайфуна. По данным Метеорологического управления Японии, он формируется в зоне к востоку от Филиппин и вскоре двинется на северо-восток в сторону Японии.

Синоптики предупреждают, что тайфун уже к вечеру 27 июня может достичь тихоокеанского побережья на юго-западе Японии.