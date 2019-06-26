Неизвестные застрелили мужчину в центре Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Мужчина умер после получения нескольких огнестрельных ранений в Центральном районе Новосибирска, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду ТАСС в следственном управлении СК по региону.

Инцидент произошел 25 июня на одной из остановок общественного транспорта Новосибирска.

"По факту убийства мужчины в Центральном районе на улице Гоголя возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 ("Убийство" - прим. ТАСС), проводится расследование", - сказали в управлении, добавив, что убийство произошло в вечернее время.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина скончался от огнестрельных ранений, нанесенных группой неизвестных, подъехавших к остановке на автомобиле.