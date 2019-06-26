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Взрывы в воинской части в Казахстане

На улицах города Арысь в Казахстане собрали 70 неразорвавшихся снарядов

Ранее в понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с этим городом, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов

НУР-СУЛТАН, 26 июня. /ТАСС/. Саперы собрали на улицах города Арысь в Туркестанской области Казахстана 70 неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил советник руководителя Туркестанской области Сакен Калкаманов в среду на своей странице в Facebook.

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"Военные собрали с 16 улиц Арыси 70 не разорвавшихся снарядов. Многие находятся в домах. Не надо пробираться сейчас в город даже за документами", - написал Калкаманов.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский, один военнослужащий, 89 госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.

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КазахстанВзрывы в воинской части в Казахстане
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