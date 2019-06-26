Извержение вулкана Райкоке уничтожило всю флору и фауну на острове Курильской гряды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Извержение "проспавшего" почти век вулкана Райкоке привело к гибели флоры и фауны на одноименном необитаемом острове центральной группы Большой Курильской гряды. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

В субботу вулкан Райкоке неожиданно для ученых начал извергаться. Более 12 часов он выбрасывал пепел до 12-13 км над уровнем моря. Извержение заставило многие авиакомпании Тихоокеанского региона изменить маршруты самолетов, так как попадание вулканического пепла в двигатель пассажирского лайнера могло привести к его остановке.

"Со склонов вулкана спускались пирокластические потоки (раскаленные лавины со скоростью около 30 км и температурой 800-1000 градусов), прошли мощные пеплопады. Остров превратился в безжизненную пустыню в считанные часы. В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено", - приводит пресс-служба слова директора ИВиС Алексея Озерова. По его словам, Райкоке расположен между островами Шикотан и Матуа, и неожиданное извержение вулкана свидетельствует о возможности на этих островах, имеющих важное хозяйственное и стратегическое значение для области, аналогичных опасных событий.

Ранее сообщалось, что аэрозольное облако, образовавшееся в результате извержения вулкана Райкоке, из-за повышенного содержания оксида серы представляет угрозу для авиации над территорией России. Огромное пепловое облако двигалось на восток, но мощный циклон в районе северной части Тихого океана развернул его в западную сторону, сейчас оно проходит севернее Камчатки. Когда облако рассеется и перестанет представлять опасность, пока неизвестно.

Высота вулкана Райкоке составляет 551 метр. Кратер диаметром около 700 метров и глубиной до 200 метров. Последнее извержение вулкана было зафиксировано в 1924 году.

Остров Райкоке - самый северный остров центральной группы Большой Курльской гряды. По своей площади он занимает всего лишь 4,6 кв. м. Однако, несмотря на незначительный размер, остров имел одно из крупнейших на Курилах лежбищ сивучей, внесенных в Красную книгу. Помимо этого, на острове произрастало большое количество растений и обитали многие виды птиц и грызунов.