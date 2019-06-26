Коллекцию античных монет стоимостью 1 млн рублей украли из квартиры в центре Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Неизвестный похитил коллекцию античных монет, стоимость которой оценивается в 1 млн рублей, из квартиры в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы столичной полиции.

"В полицию обратился мужчина 1976 года рождения. Он заявил, что из квартиры одного из домов на Фрунзенской набережной пропала коллекция античных монет в количестве 154 штук. По словам заявителя, о данных монетах знали только родные, а также друзья семьи. Сумма ущерба составляет 1 млн рублей", - сказали в полиции.

Сотрудники органов внутренних дел начали доследственную проверку после заявления о краже монет.