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СМИ: 10 человек погибли в Турции в автоаварии

В ДТП попал микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов

ТАСС, 26 июня. По меньшей мере 10 человек погибли в северо-западной турецкой провинции Эдирне в среду в результате ДТП. Как сообщает газета Hurriyet, в аварию попал микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов недалеко от границы с Грецией.

По предварительной информации, водитель двигался по городу, когда потерял управление и въехал в стену дома. От удара транспортное средство перевернулось. Внутри в момент аварии находилось более десяти беженцев. Несколько человек пострадали, с ними работают медики.

О национальной принадлежности погибших и пострадавших пока не сообщается.

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