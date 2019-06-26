Сотрудники ФСБ изъяли нелегальное огнестрельное оружие и гранату у жителя Тольятти

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ изъяли у жителя города Тольятти Самарской области незаконно хранившееся огнестрельное оружие, в том числе автомат Калашникова и гранату с запалом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Управления ФСБ России по Самарской области.

"У жителя города Тольятти 1974 года рождения по месту его фактического проживания обнаружены и изъяты автомат Калашникова АК-47, травматический пистолет системы Макарова с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами", - сказано в сообщении.

Также сотрудники ФСБ обнаружили гранату Ф-1 с запалом, часть тротиловой шашки весом 200 граммов и более 200 патронов различного калибра.

По данным пресс-службы, проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.