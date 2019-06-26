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Неизвестный украл ювелирные изделия из квартиры в Москве

Сумма ущерба составила более 3,6 млн рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Неизвестный похитил ювелирные изделия на сумму более 3,6 млн рублей из квартиры на Рублевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель пресс-службы московского главка МВД.

"Кража произошла по адресу: Рублевское шоссе, 70-6. Злоумышленник подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где, вскрыв сейф, украл ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 3,68 млн рублей", - сказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере ").

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