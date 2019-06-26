Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса в результате артиллерийских обстрелов украинскими силовиками. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала она.

22 июня военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городе Горловке. 21 июня они обстреляли из тяжелой артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в поселке Веселое Ясиноватского района. В результате ранения получили несовершеннолетняя девушка, а также 63-летний местный житель.

Петренко подчеркнула, что СК фиксирует факты преступлений украинских военнослужащих против мирного населения Донбасса.

"Решения о прекращении огня принимались неоднократно на различных уровнях, однако украинскими военнослужащими все они фактически игнорируются по сей день", - подчеркнула Петренко.