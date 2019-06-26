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В подмосковной больнице во время лечения отравились девять человек

У пациентов поднялась температура и начался озноб после капельницы в больнице поселка Ржавки

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Девять человек отравились во время лечения в больнице в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Вечером 25 июня в приемное отделение Солнечногорской ЦРБ нарядом скорой медицинской помощи доставлено девять граждан в возрасте от 47 до 70 лет из больницы поселка Ржавки", - сообщила Врадий.

По ее словам, во вторник утром пациентам были поставлены капельницы с различными лекарственными препаратами, согласно дневному стационарному лечению в больнице поселка Ржавки, в состав которых также входил и физраствор. "После этого у всех пациентов поднялась высокая температура и начался озноб", - сказала представитель ГСУ. Сейчас состояние потерпевших удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи опрашивают медперсонал больницы и госпитализированных пациентов. Проводится осмотр больницы в поселке Ржавки, изымаются образцы лекарственного препарата хлорида натрия (физраствора), а также документация, содержащая сведения о поставщике препарата.

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