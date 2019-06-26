В Саратове нейтрализован член ИГ, готовивший теракт в людном месте

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. ФСБ нейтрализовала в Саратове сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), создавшего лабораторию для производства взрывчатки и готовившего теракт в людном месте. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" в местах массового пребывания граждан", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, по указанию ИГ "гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ". При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами спецподразделений ФСБ России, отметили в ЦОС. "Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - подчеркнули в ФСБ.