Суд продлил сестрам Хачатурян запрет определенных действий до 28 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца Михаила, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ангелины и Крестины Хачатурян до 28 июля, а всего до 12 месяцев", - огласила постановление судья.

Ранее суд принял аналогичное решение в отношении третьей сестры Хачатурян, которая на момент убийства была несовершеннолетней.

В суде все стороны, включая самих сестер Хачатурян, поддержали продление меры пресечения.

Согласно наложенным ограничениям, сестры Хачатурян не смогут покидать свои дома без разрешения следователя.

Дело сестер Хачатурян

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян. Им вменяется пункт "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По фабуле обвинения, все сестры принимали участие в инкриминируемом им преступлении. При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Следствие по делу пока не окончено.

Защитники обвиняемых на прошлой неделе подали жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на постановление о привлечении Хачатурян в качестве обвиняемых в окончательной редакции. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца. По словам адвоката Алексея Паршина, представляющего интересы средней сестры, Ангелины, в качестве основной версии "следствие должно рассматривать необходимую оборону, а против Михаила Хачатуряна нужно посмертно возбудить уголовное дело".

Сестры обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.