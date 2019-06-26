СК возбудил уголовное дело в отношении полицейского в Курске, угрожавшего оружием ребенку

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следователи в Курске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который во дворе дома угрожал травматическим пистолетом 11-летнему ребенку за то, что тот попал мячом в его машину. После этого мужчина произвел один выстрел в воздух, сообщили журналистам в среду в региональном управлении СК по Курской области.

Инцидент произошел 23 июня вечером во дворе дома на улице 1-я Ламоновская в Курске. По версии следствия, сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал детям травматическим пистолетом после того, как они попали мячом в его автомобиль. Мужчина направлял оружие в область живота 11-летнему ребенку. При этом он также произвел один выстрел в воздух. Дети травм не получили.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, являющегося сотрудником полиции. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, с применением предмета, используемого в качестве оружия"). В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.

Как рассказали журналистам в пресс-службе УМВД по Курской области, фигурант уголовного дела будет уволен из полиции "по отрицательным мотивам". Подобные действия ведомство расценивает как проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. "Полицейский должен всегда уметь принимать взвешенные решения, грамотно оценивать ситуацию и стараться урегулировать споры мирным путем, тем более когда речь идет о детях", - цитирует пресс-служба слова начальника УМВД России по Курской области генерал-майора полиции Виктора Косарева.