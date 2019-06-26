Оба приземлившихся на воду в Крыму десантника погибли

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Оба десантника, которые после прыжка с парашютом в Крыму приземлились на воду, утонули, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"26 июня в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым" двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - говорится в сообщении.

Добавляется, что причины происшествия совместно с правоохранительными органами устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск.