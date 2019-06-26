Уроженец Ингушетии получил 18 лет за участие в деятельности террористических организаций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам в исправительной колонии строгого режима экстрадированного с Украины уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который обвиняется в участии в деятельности террористических организаций на территории Сирии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговорить на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.

Тумгоев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").

Адвокат осужденного Нелли Левшина сообщила журналистам, что Тумгоев намерен обжаловать приговор. "Он не участвовал в Сирии, конкретно он не был боевиком, жил в Турции в течение двух лет и там занимался своими проблемами, не имел отношения ни к каким боевикам, ни к какому ИГИЛ (прежнее название террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ), то есть абсолютно отрицает все", - рассказала она.

О деле

Тумгоев, являясь приверженцем радикального ислама, в октябре 2014 года выехал из Северной Осетии в Грузию, где прошел идеологическую подготовку экстремистской направленности, а также овладел навыками по обращению с оружием и взрывными устройствами, взрывчатыми веществами.

С ноября по декабрь 2014 года он прошел обучение в одном из подразделений террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. С февраля по май 2015 года непосредственно участвовал в боевых действиях против правительственных войск под сирийским городом Ракка, а с мая по ноябрь 2015 года, находясь в Стамбуле, организовывал переправку добровольцев в лагеря ИГ в Сирии.

Участие Тумгоева в деятельности террористической организации продолжалось до 17 июня 2016 года, до его задержания по линии Интерпола в Харькове. В сентябре 2018 года Генпрокуратура Украины удовлетворила запрос ФСБ РФ, выдав России Тумгоева по обвинению в участии в НВФ.

В новость были внесены изменения (11:41 мск) - добавлен комментарий адвоката.