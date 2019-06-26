МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, уже установлено 11 потерпевших. Волк сообщила, что следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Она отметила, что для предварительного расследования этих уголовных дел создана специализированная следственно-оперативная группа УВД по ЦАО Москвы, работу которой курирует начальник УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовные дела будут объединены в одно производство. В МВД считают, что от действий задержанного, которому уже предъявлено обвинение в нескольких преступлениях, могло пострадать значительно больше граждан.

Серия отравлений

26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов был задержан во вторник. По данным правоохранительных органов, он с мая орудовал в Басманном районе, чаще всего на Хохловской площади.

Первые два обращения в полицию были зафиксированы еще 8 июня, когда Сабанов угостил газированным напитком двух человек, которые потеряли сознание, а затем обнаружили пропажу денег и телефонов. Сабанова удалось задержать сразу же, он признал вину, ему было предъявлено обвинение в двух кражах, но его отпустили под подписку о невыезде. Уже 24 июня в полицию обратилась третья пострадавшая с заявлением об аналогичном происшествии. При обысках у задержанного были обнаружены феназепам, клозапин и трамадол.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что Сабанов приехал в Москву в 2015 году и нигде не работал.

Вместе с тем Главное следственное управление СК РФ по Москве добивается передачи дела в свое производство.

"По поручению и.о. руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и его передаче следственным органам ГСУ СК по Москве", - сообщила ТАСС представитель главка Юлия Иванова.