Снаряд времен войны обнаружили на Карамышевской набережной в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружен на строительной площадке на Карамышевской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Артиллерийский снаряд нашли на стройплощадке неподалеку от дома №2 по Карамышевской набережной. Место обнаружения опасного предмета оцепила полиция", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время за боеприпасом прибудут представители военной комендатуры Москвы, которые отвезут его в безопасное место для утилизации.