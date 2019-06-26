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Снаряд времен войны обнаружили на Карамышевской набережной в Москве

Инцидент произошел на стройплощадке

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружен на строительной площадке на Карамышевской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Артиллерийский снаряд нашли на стройплощадке неподалеку от дома №2 по Карамышевской набережной. Место обнаружения опасного предмета оцепила полиция", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время за боеприпасом прибудут представители военной комендатуры Москвы, которые отвезут его в безопасное место для утилизации.

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