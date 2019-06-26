На Дальнем Востоке пресекли контрабанду почти 4 тыс. шкурок норки на сумму 9,5 млн рублей

ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли контрабанду шкурок норки на сумму 9,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ в среду.

"Помощник капитана [речного буксира] приобрел более 3,9 тыс. штук шкур норки. Спрятав товар на борту транспортного средства, он планировал без таможенного оформления перевезти его во время рейса за границу", - говорится в сообщении на сайте.

Контрабандный груз обнаружили сотрудники Хабаровской таможни во время оперативно-разыскных мероприятий, его стоимость превысила 9,5 млн рублей.

В отношении помощника капитана возбудили дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере"). Дело направлено в суд.