В Ростовской области председатель стройфирмы подозревается в хищении более 100 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель одной из строительных фирм Ростова-на-Дону задержан по подозрению в хищении более 100 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления МВД.

"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данными МВД, подозреваемый заключил договор с физическим лицом на строительство многоквартирного жилого дома в Новочеркасске, по которому заказчик должен был оплатить всю стоимость работ по возведению здания. Таким образом, потерпевший передал злоумышленнику 113 млн рублей, однако тот не выполнил взятых на себя обязательств, денежные средства не вернул, дом построен не был, подчеркнули в ведомстве.

Ростовская область является одним из регионов РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. По данным Минстроя, в едином реестре проблемных и потенциально проблемных объектов находятся более 300 домов, в списке пострадавших от недобросовестности застройщиков - более 2 тыс. человек. Восстановить их права власти намерены до 2021 года. Как сообщал ранее губернатор региона Василий Голубев, с 2017 года число обманутых дольщиков в регионе сократилось на 35%.