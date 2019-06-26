Двух сотрудников Ивановской базы хранения ресурсов МВД подозревают в мошенничестве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ивановской области возбудило уголовное дело в отношении начальника и сотрудника структурного подразделения Ивановской базы хранения ресурсов МВД России по подозрению в мошенничестве на сумму около 470 тыс. рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

"В отношении должностных лиц Ивановской базы хранения ресурсов (филиала) ФКУ "Центральное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации" возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В настоящее время подозреваемые задержаны, в отношении начальника Ивановской базы хранения ресурсов МВД России избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении его подчиненной - в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

По данным следователей, начальник подразделения базы хранения оформила передачу части лома черного металла коммерческой организации вне рамок заключенного государственного контракта. "Полученные денежные средства в сумме 470 тыс. рублей она передала начальнику базы, который распорядился ими по своему усмотрению", - отметили в пресс-службе.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России.