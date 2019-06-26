Мужчина угрожает совершить суицид у здания Минстроя в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мужчина устроил акцию протеста у здания Министерства строительства и ЖКХ на Садовой-Самотечной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, мужчина угрожает совершить суицид.

"Просит встречи с руководством ведомства … Мужчина говорит, что является обманутым дольщиком", - сказал собеседник ТАСС.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.

В свою очередь источник в Минстрое подтвердил информацию о том, что мужчина находится у здания и выкрикивает свои требования. С ним пытаются наладить коммуникацию представители департамента.