В летевшем на G20 самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина

МАДРИД, 27 июня. /ТАСС/. Военный из свиты президента Бразилии Жаира Болсонару задержан в аэропорту Севильи (автономное сообщество Андалусия) за попытку провоза кокаина в своем багаже. Об этом сообщила в среду газета Diario de Sevilla.

По ее информации, у сержанта бразильской армии было обнаружено 39 кг наркотиков. Самолет приземлился в Испании перед тем, как направиться в Японию. Самого президента Бразилии на данном воздушном судне не было.

Задержание было произведено гражданской гвардией королевства.

В правоохранительных органах Испании корреспонденту ТАСС заявили, что был задержан "военный, который путешествовал на военном самолете, вылетевшем из Бразилии по направлению в Токио". "У одного из них [военных] в ручной клади было обнаружено 39 кг кокаина", - отметили в гражданской гвардии. При этом там не стали уточнять, входит ли задержанный в свиту президента Бразилии.

Позднее Болсонару подтвердил факт задержания в Испании одного из сопровождавших его делегацию военнослужащих. Соответствующее заявление глава южноамериканского государства сделал в среду в Twitter.

"Я дал распоряжение Министерству обороны немедленно начать сотрудничество с испанской полицией в целях полного выяснения обстоятельств произошедшего, а также начать [собственное] расследование силами военной полиции", - написал он.

"В случае, если причастность военнослужащего к этому преступлению будет доказана, он предстанет перед судом и ответит по закону", - пообещал Болсонару.

Ситуация с наркотиками в войсках

Вице-президент Бразилии, отставной генерал Антониу Гамильтон Моурау заявил, что проблема употребления и распространения наркотиков существует в войсках страны.

"У вооруженных сил нет иммунитета от наркотической чумы", - заявил он в эфире радиостанции Gauchazh, комментируя ситуацию с задержанием в Испании члена экипажа самолета ВВС Бразилии, перевозившего в личном багаже 39 кг кокаина.

Политик уточнил, что военный не входил в состав делегации, сопровождающей бразильского лидера в поездке на саммит Группы двадцати в Осаке, а лишь должен был принимать участие в обслуживании президентского борта во время технической остановки при возвращении из Японии. По причине произошедшего маршрут Болсонару был изменен, борт №1 совершил остановку в Португалии.

По словам Моурау, такое происходит не впервые. "Сейчас самое важное - установить возможную цепочку связей [военного]", - сказал Моурау, усомнившись, что идея контрабанды наркотиков с использованием самолета президентского отряда принадлежала злоумышленнику. "Судя по количеству обнаруженных наркотиков,... он преднамеренно выполнял функции так называемого мула", - резюмировал политик.

По информации портала UOL, в 1999 году Федеральная полиция Бразилии раскрыла схему незаконных поставок наркотиков за рубеж с использованием военной авиации южноамериканской республики. Тогда на скамье подсудимых оказались сразу три офицера ВВС.