В Минстрое опровергли данные, что угрожающий суицидом мужчина является обманутым дольщиком

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минстрой опроверг информацию о том, что мужчина, который угрожает самоубийством у здания министерства на Садовой-Самотечной улице в Москве, является обманутым дольщиком. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ведомстве.

"По предварительным данным, мужчина является жителем деревни Костино Рязанской области, он требует снять запрет на строительство его индивидуального дома. Это может быть связано с ранее установленными охранными зонами "есенинских" мест", - пояснил источник в Минстрое.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что мужчина возле здания министерства в Москве угрожает самоубийством и заявляет, что является обманутым дольщиком.

В Минстрое сообщили, что мужчину завели в здание, он ведет переговоры с замминистра Юрием Гордеевым.