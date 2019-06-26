Гражданка Зимбабве погибла на пляже в Саратове

САРАТОВ, 26 июня. /ТАСС/. Девушка погибла на городском пляже в Саратове, ее тело извлекли из воды спасатели. По предварительным данным, это студентка из Зимбабве, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Саратовской области.

"Накануне поступило сообщение о том, что на городском пляже пропала девушка. В среду тело погибшей было извлечено из воды. Со слов заявителя, погибшая является гражданкой Зимбабве", - сказала собеседница агентства.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительным данным, девушка училась в местном вузе.