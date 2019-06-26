Пожар на складе в Подмосковье локализован

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар, возникший на складах и в металлических контейнерах в подмосковной деревне Андреевское. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 13:28 мск объявлена локализация пожара на площади 1800 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Возгорание возникло около 10:00 мск. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены четыре ангара и шесть металлических контейнеров на общей площади 1450 кв. м. Позже площадь возросла до 1800 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

На месте ЧП работают более 40 человек, задействовано свыше 10 единиц техники.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на складе хранятся ковры и пластиковые изделия.