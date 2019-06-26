В Подмосковье ликвидировали пожар на складах с коврами и пластиком

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали пожар на площади 1,8 тыс. кв. м, который возник на складах и в металлических контейнерах в подмосковной деревне Андреевское. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возгорание возникло около 10:00 мск. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены четыре ангара и шесть металлических контейнеров на общей площади более 1,4 тыс. кв. м. Позже площадь возросла до 1,8 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на складе хранятся ковры и пластиковые изделия.