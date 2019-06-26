Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в среду наложил арест на акции АО "Промышленные технологии" экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого по делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Абызова в виде 1667 обыкновенных акций АО "Промышленные технологии", - огласила постановление судья.

По словам следователя, стоимость акций составляет около 160 тыс. рублей.

Абызов лично присутствовал на заседании и выразил протест против ареста имущества. "В рамках уголовного дела уже арестовано имущество, превышающее своей стоимостью максимальный штраф", - сказал обвиняемый.

По мнению следствия, арест акций необходим для обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.

Ранее также были арестованы другие счета Абызова. 1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства обвиняемого на сумму более 437 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах, 2 апреля - два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.