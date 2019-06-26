Силовики на Кубани изъяли у мужчины крупный арсенал оружия

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю совместно с кубанскими полицейскими обнаружили и изъяли у жителя города Кропоткина 36 кг тротила, оружие и патроны, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в среду в ГУ МВД по региону.

"На Кубани возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. 36 кг тротила, около 1,5 тыс. патронов различного калибра и несколько единиц оружия изъято в ходе осмотра домовладения 47-летнего жителя города Кропоткина", - говорится в сообщении ведомства.

У мужчины нашли охотничье ружье, карабин и пистолет Макарова. Он пояснил, что арсенал ему оставлял на хранение его знакомый, который умер.