Источник: врачи не разрешают допрашивать сына хоккеиста Соколова по делу об убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Медики не дают следователям Ленинградской области разрешение на допрос старшего сына бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова по делу об убийстве матери. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в следственных органах.

Супруга Максима Соколова была найдена мертвой в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области 13 июня, на месте происшествия также был обнаружен 18-летний старший сын Соколова с телесными повреждениями, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже по делу об убийстве был задержан младший (15-летний) сын бывшего хоккеиста, которого следователи позже отпустили, но подозрения с него в настоящий момент не сняты.

"Старший сын находится в больнице. Медики не дают следователям разрешения на его допрос из-за его состояния", - сказал собеседник агентства.

Похороны супруги Соколова состоялись на прошлой неделе.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что сообщение о преступлении поступило от младшего сына хоккеиста, который заявил, что у брата произошел конфликт с матерью. По его словам, старший брат с ножом набросился на женщину, а после нанес ранение и себе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Максим Соколов - бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005 год) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. В настоящее время он завершил карьеру игрока и является старшим тренером молодежной хоккейной команды "СКА-1946".