В суд поступило ходатайство об аресте подозреваемого в серии отравлений в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого в серии отравлений и ограблений Мурата Сабанова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство об аресте Сабанова", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики Сабанов угощал людей напитком неизвестного состава, они теряли сознание, впадали в полусонное состояние, у них забирали деньги и ценности. Полиция на данный момент возбудила семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 ("Кража") и 162 ("Разбой") УК РФ, установлены 11 потерпевших.

По данным правоохранительных органов, он с мая совершал преступления в Басманном районе, чаще всего на Хохловской площади. Первые два обращения в полицию были зафиксированы еще 8 июня, когда Сабанов угостил газированным напитком двух человек, которые потеряли сознание, а затем обнаружили пропажу денег и телефонов. После госпитализации и выписки пострадавшие обратились в полицию. Сабанова удалось задержать сразу же, он признал вину, ему было предъявлено обвинение в двух кражах, но его отпустили под подписку о невыезде. 24 июня в полицию обратилась третья пострадавшая с заявлением об аналогичном происшествии. Второй раз Сабанова задержали 25 июня.

При обысках у задержанного были обнаружены транквилизаторы и нейролептики, а также похищенные вещи.